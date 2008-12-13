Литвин поїхав на Свято рушника та Андріївські вечорниці

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН перебуває з робочою поїздкою в Уманському районі Черкаської області.

Як передає кореспондент УНІАН, у селі Громи Уманського району спікер огляне експозицію виробів народно-прикладного мистецтва, зустрінеться з майстрами під час «Свята рушника», візьме участь в обрядовому дійстві «Андріївські вечорниці».

В Умані В.ЛИТВИН зустрінеться з представниками влади, а також із мешканцями міста.

Також голова ВР після закінчення поїздки проведе прес-конференцію щодо суспільно-політичної ситуації в державі.