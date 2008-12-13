Литвин поїхав на Свято рушника та Андріївські вечорниці
12:36, 13 грудня 2008Політика
985 0
Голова ВР обіцяє прес-конференцію
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН перебуває з робочою поїздкою в Уманському районі Черкаської області.
Як передає кореспондент УНІАН, у селі Громи Уманського району спікер огляне експозицію виробів народно-прикладного мистецтва, зустрінеться з майстрами під час «Свята рушника», візьме участь в обрядовому дійстві «Андріївські вечорниці».
В Умані В.ЛИТВИН зустрінеться з представниками влади, а також із мешканцями міста.
Також голова ВР після закінчення поїздки проведе прес-конференцію щодо суспільно-політичної ситуації в державі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter