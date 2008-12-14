Тимошенко придумала, як повернути тепло киянам

Прем‘єр-міністр України Юлія Тимошенко у суботу в надзвичайному порядку зібрала всіх урядовців, щоб невідкладно знайти вихід із ситуації, яка склалася через припинення постачання тепла та гарячої води киянам, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Тепло та гаряча вода в домівках киян відсутні через те, що під час останніх виборів мера міста Києва, був пограбований бюджет столиці», - наголосила прем‘єр-міністр.

Юлія Тимошенко знайшла вихід із ситуації з відновленням теплопостачання та постачання гарячої води: через суд з рахунків мерії Києва будуть списані необхідні кошти, відзначає прес-служба БЮТ.

Прем‘єр-міністр Юлія Тимошенко дала всі необхідні вказівки, аби протягом кількох годин постачання тепла та гарячої води в квартири мешканців столиці було відновлено.