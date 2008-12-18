Ющенко повідомив хорошу «фундаментальну новину»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Міністерство фінансів та Національний банк України спільними діями мають забезпечити стабільний курс гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після зустрічі з міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ, головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що головною метою сьогоднішньої зустрічі було питання оцінки можливостей НБУ і Мінфіну щодо стабілізації на фінансовому ринку, а також узгодження спільних дій щодо виділення ресурсу на виплати пенсій, зарплат та інших соціальних видатків.

Президент вкотре наголосив, що сьогодні гривня є «серйозно передевальвованою», «і головна проблема, головна атака, яка сьогодні йде, – це психологічний фактор. Немає довіри до курсу, немає відчуття тенденцій, які будуть на валютному ринку».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для такої ситуації немає об’єктивних підстав, оскільки сьогодні на українські рахунки валюти надходить більше, ніж списується з консолідованих рахунків суб’єктів господарювання. «Ми кожен день накопичуємо валюту на балансах банківської системи – це говорить про те, що валютно-експортні операції повернулись на користь України, що темпи експорту сьогодні вищі, ніж темпи імпортних операцій», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що це є «фундаментальною новиною», яка свідчить про те, що в Україні немає підстав економічного об’єктивного характеру для існуючого попиту на валюту.

Він вкотре зазначив, що основні ризики сьогодні йдуть від готівкового ринку. «Він формує сьогодні всі провокації», - сказав Президент. Глава держави наголосив, що НБУ і Мінфін мають робити все, аби переконати людей і стабілізувати таким чином гривню.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що за останні три місяці було знято депозитів більше, ніж на 3 млрд. дол. На таку ж саме суму було придбано валюти. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Мінфін та НБУ мають здійснити рішучі кроки, щоб дати позитивні сигнали для стабілізації гривні.