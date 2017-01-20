Міністр оборони Британії озвучив позицію Лондона щодо санкцій проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром оборони України Степаном Полтораком.

"Ми також налаштовані сприяти, щоб санкції зберігались чинними проти Росії, поки Мінські угоди не будуть повністю та належно дотримані", - наголосив Феллон.

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За його словами, Сполучене Королівство рішуче підтримує і демонструє відданість територіальній цілісності та суверенітету України "у цей дуже непростий час в історії України".

Також Феллон запевнив, що хоча Британія збирається залишити Європейський Союз, вона "не збирається полишати Європу".

Як заявив міністр, Велика Британія як країна посилить відданість зобов'язанням стосовно дотримання безпеки континенту.