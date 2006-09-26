У Секретаріаті Президента України заявляють, що поставок «Кольчуг» в Іран не було і бути не могло.

Про це сьогодні пише газета "Дело", коментуючи заяву британського видання Janes Defence Weekly про те, що Україна поставила в Іран радари «Кольчуга».

Так, за словами завідувача відділом програм військово-технічної співпраці Головної служби оборонної політики Секретаріату Президента України Віктора ГВОЗДЯ, поставок «Кольчуг» в Іран не було і бути не могло. «Існуюча в Україні система експортного контролю припускає дуже жорсткі заходи перевірки всіх поставок озброєнь за кордон. Державна служба експортного контролю України дозволів на постачання «Кольчуг» в Іран не видавала. Тому говорити про реальність продажу українських станцій Ірану не доводиться», - заявив В.ГВОЗДЬ.

На його думку, нереальним є й припущення про можливість нелегальних поставок «Кольчуг» з України. «Українські спецслужби жорстко відстежують ситуацію у сфері торгівлі зброєю», - сказав В.ГВОЗДЬ. За його словами, кожна «Кольчуга» в Україні знаходиться під жорстким контролем. Після відомого іракського «кольчужного скандалу» кожен гвинтик цих станцій контролюється, і важко (навіть із суто технічного боку) припустити, що станції могли вивезти в Іран, сказав В.ГВОЗДЬ.

Крім того, він заявив, що продаж «Кольчуг» в Іран на тлі нелегких переговорів світової спільноти за іранською ядерною програмою є абсолютно нелогічною з погляду курсу України на європейську інтеграцію.

Як пише «Дело», унікальний у своєму роді радіолокаційний комплекс «Кольчуга» складається з трьох станцій. Кожна з них дозволяє представити на електронній карті місцевості, яка висвічується на дисплеї, повну картину розташування всіх джерел радіотехнічного вимірювання (морських, наземних, повітряних) у радіусі близько 600 км і в діапазоні частот 0,1-18,0 Ггц. При цьому станція, маючи значну базу даних, ідентифікує джерело сигналу і представляє розрахунку з достовірністю 0,9 його ймовірний «образ». Визначення координат об`єкта проводиться автоматично.

Розпізнавання об`єкта здійснюється заздалегідь на відстані близько 600 км, що дозволяє оператору своєчасно оцінити реальну небезпеку і дає достатньо часу (не меншого 20-30 хвилин) для вживання необхідних заходів, наприклад, системою ППО. Використання комплексу в прикордонній зоні дозволяє «заблокувати» кордон довжиною в 1 тис. км.

Інтенсивність вхідного потоку інформації необмежена. Всі операції щодо виявлення і розпізнаванню джерела радіовипромінювання здійснюються автоматично. Одне з безперечних позитивів комплексу — неможливість його визначення радіоелектронними засобами противника. У той же час об`єкт, який потрапив у поле зору комплексу, не підозрює про те, що його виявили.

У 2002 році США звинуватили Україну в продажу Іраку кількох «Кольчуг». Довести факт продажу «Кольчуг» Сполученим Штатам так і не вдалося навіть після проведення військової операції в Іраку. Проте для України цей випадок приніс найбільше охолодження відносин із США з моменту здобуття незалежності.