Загострюється протистояння Партії регіонів і Блоку Тимошенко

Протистояння між депутатами фракцій БЮТ і Партії регіонів у Кіровоградській міській раді загострюється: сьогодні «регіонали» увірвались до кабінету першого заступника міського голови Кіровограда Станіслава БЕРЕЗКІНА, і, погрожуючи подальшим блокуванням сесій та фізичним протистоянням, вимагали від нього написати заяву про звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався одразу після завершення V сесії ради, яку секретар Людмила КАЛКІНА закрила під виття сирен з мегафонів, що влаштували депутати від Партії регіонів.

До силового зіткнення в кабінеті справа не дійшла, але лунали взаємні погрози та образи.

Зокрема, депутат міської ради від Партії регіонів Юрій ШАРОВ пообіцяв, що його фракція блокуватиме всі засідання сесії, доки перший заступник мера (представник фракції БЮТ) не відмовиться від своєї посади.

Андрій КРОЛЕВЕЦЬ, також депутат від Партії регіонів, пообіцяв наступного разу на сесії влаштувати «стінка на стінку».

«Кожен з нас може привести по 10 людей, помічників депутатів, от тоді побачимо», - заявив він.

Як заявив з цього приводу С.БЕРЕЗКІН, він та його фракція діятиме виключно у правовому полі, можливість своєї відставки він не коментував.

«Ми будемо звертатись особисто до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА. Думаю, він просто не володіє ситуацією, що зараз відбувається у Кіровограді, вона виходить за межі дозволеного. У нас немає Партії регіонів, у нас є «Партія ШАРОВА», - зауважив він.

Секретар міської ради Кіровограда Л.КАЛКІНА ситуацію коментувати відмовилась.

У складі нинішньої каденції міської ради Кіровограда працюють 76 депутатів. З них 36 мандатів належать БЮТ, 10 - Партії регіонів, 9 – блоку „Наша Україна”, 6 – міській організації Ліберальної партії України, 5 – Народному блоку Литвина, 5 – КПУ, 5 – СПУ.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Кіровограда Валерій КАЛЬЧЕНКО склав із себе повноваження, надавши перевагу роботі у парламенті, куди він пройшов за списком БЮТ. Повторні вибори в місті призначені на 26 листопада.