На Львівщині помічник нардепа погорів на хабарі (фото)

Помічника-консультанта народного депутата піймали під час отримання хабара. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

У ГПУ повідомили, що помічник депутата отримав 10 тис. дол від приватного підприємця за те, що йому не заважатимуть працювати і не відправлятимуть певної інформації правоохоронцям та контролюючим органам.

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"На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії. Вказаних осіб затримано", - повідомили у ГПУ, додавши, що затриманим готують оголосити підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі сьогодні, 30 січня, правоохоронці затримали заступника начальника митного поста під час отримання хабара.

Встановлено, що заступник начальника митного поста Одеської митниці отримав від представника підприємства частину неправомірної вигоди в сумі 800 доларів за безперешкодне митне оформлення двох контейнерів з товарами.

Також, за даними прокуратури, раніше цей чиновник вимагав і отримав від зазначеного громадянина хабар у розмірі 2,5 тис. доларів.