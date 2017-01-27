У Дніпрі поліцейський вимагав у неповнолітнього гроші, шантажуючи відкриттям справи (фото, відео)

У Дніпрі поліцейський вимагав у 13-річного школяра гроші, погрожуючи кримінальною відповідальністю. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зокрема, зазначається, що правоохоронці піймали 19-річного парубка, який викрав гроші у двох неповнолітніх. Втім, під час розмови із поліцейськими запевнив, що, начебто, це його попросив зробити 13-річний знайомий хлопчик. Відтак інспектор сектору ювенальної поліції Дніпровського відділу поліції звинуватив школяра у злочині.

«Хоч підліток і не перебуває на обліку, як «проблемний» та не притягувався до відповідальності раніше, 29-річний старший лейтенант поліції замість профілактичної розмови з малолітньою дитиною пообіцяв посадити його за ґрати як співучасника злочину», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Дніпропетровщині поліцейський поговорів на хабарі

У той же час, коли ж старший брат школяра прийшов на розмову до поліцейського, той заявив, що не відкриватиме кримінального провадження відносно дитини за 5 тисяч гривень, хлопець передав цю інформацію до внутрішньої безпеки поліції.

За матеріалами УВБ прокуратура області розпочала кримінальне провадження відносно поліцейського. Він отримав спочатку 1 тисячу гривень, а наступного разу – ще 4 тисячі.

«Усвідомлюючи, що його можуть затримати, інспектор прийшов на обумовлену зустріч у бронежилеті і з травматичним пістолетом. Отриманий хабар він поніс до найближчого бару і попросив бармена замінити отримані купюри на інші»,/ - повідомили у поліції, додавши «у цей момент інспектора поліції затримали оперативники внутрішньої безпеки при підтримці бійців спецпідрозділу КОРД та з участю працівників прокуратури області».

У затриманого вилучили гроші, травматичний пістолет та набої до нього. На теперішній час поліцейський знаходиться під вартою.