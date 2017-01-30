В Одесі піймали чиновника митниці під час отримання хабара

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, сьогодні слідчі прокуратури Одеської області спільно з працівниками УСБУ в Одеській області управління внутрішньої безпеки регіонального главку ДФС викрили чиновника митниці.

Встановлено, що заступник начальника митного поста Одеської митниці сьогодні отримав від представника підприємства частину неправомірної вигоди в сумі 800 доларів за безперешкодне митне оформлення двох контейнерів з товарами.

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Також, за даними прокуратури, раніше цей чиновник вимагав і отримав від зазначеного громадянина хабар у розмірі 2,5 тис. доларів.

«Встановлено, що перед 800 доларами цей митник вже отримав від громадянина 2,5 тис. дол. за розмитнення п'яти контейнерів з продукцією», - повідомили в прес-службі.

Прокуратура Одеської області розслідує кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі Приморський районний суд заарештував чиновника Міноборони, затриманого за одержання 350 тис. грн хабара. Як повідомили УНІАН у суді, заступнику начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони обрано запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.