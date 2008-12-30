Купріянов: Міллер сидить з Дубиною - в прямому і переносному сенсі

16:04, 30 грудня 2008
Політика
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Переговори проходять "достатньо важко"

Переговори з Україною щодо врегулювання заборгованості за поставлений газ продовжуються, заявив офіційний представник "Газпрома" Сергей Купріянов у вівторок на прес-конференції в РІА Новини .

"Переговори зараз продовжуються, шеф сидить з Дубиною (глава "Нафтогаза Украины"Олег Дубина - ред.) - в прямому і переносному сенсі. Сподіваємося, що сьогоднішній день нам принесе результати", - сказав Купріянов. За його словами, переговори проходять "достатньо важко": на даний момент ситуація з накопиченою українською стороною заборгованістю не врегульована, борг за поставлений газ складає близько 2 мільярдів доларів; крім того, за два дні до закінчення 2008 року сторони не уклали новий контракт на постачання газу. "Це означає, що у нас підстав для продовження постачань газу на Україну не буде", - сказав представник "Газпрому".

Раніше російський газовий холдинг неодноразово заявляв, що невиплата боргу є перешкодою для висновку нових контрактів, що, у свою чергу, може привести до припинення постачань газу Україні з 1 січня. "Газпром" наперед повідомив європейських партнерів про ситуацію з невиплатою боргу Україною, через яку йде транзит газу до Європи. Європейські споживачі побоюються повторення ситуації на межі 2005-2006 років, коли конфлікт навколо цін на газ для України призвів до його короткочасного відключення і збою постачань до Європи. "Газпром" 1 січня 2006 року був вимушений припинити постачання на Україну через відсутність угоди, після чого українська сторона почала несанкціонований відбір призначеного для Європи газу.

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