До Волинської облради прийшли люди з автоматами - ЗМІ (фото)

До Волинської облради у середу, 15 лютого, прийшли більше 10 осіб з автоматами та у бронежилетах. Вони знаходяться на 3 і 8 поверхах будівлі. Про це повідомляє агенція "Волинські новини".

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Відзначається, що серед озброєних осіб є працівники Генпрокуратури та поліції.

За інформацією видання, станом на 12:35 озброєні особи, які не коментують свої дії, увійшли до кабінету колишнього тимчасового керівника КП "Волиньприродресурс" Веніаміна Туза. При цьому слідчий не впустив до кабінету його адвоката Ігоря Поліщука. Адвокат хотів передати клопотання, проте слідчий заборонив йому це робити.

"Відомо, що порушено кримінальну справу проти посадовців Держгеонадр. В облраду люди з автоматами прийшли взяти оригінали сесійних рішень, що стосуються КП "Волиньприродресурс". Хоча, як відомо, ці рішення не мають конфіденційного характеру і знаходяться у відкритому доступі на сайті облради", - йдеться у повідомленні.