Путін пропонує дати Україні кредит на газ
07:31, 13 січня 2009Політика
3670 0
Відбулась телефонна розмова з Чехією
У понеділок прем`єри Росії Володимир ПУТІН і Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК обговорили можливість надання ЄС кредиту Україні й участі в ньому Російської Федерації.
Як передає ІТАР-ТАСС, вчора увечері за ініціативою голови уряду Чеської Республіки, яка головує в ЄС, відбулася телефонна розмова В.ПУТІНА з М.ТОПОЛАНЕКОМ. Путін подякував своєму чеському колезі за ефективну й оперативну взаємодію з метою створення необхідних умов для безперешкодного транзиту російського газу через територію України.
Обговорювалося також питання про можливість надання Євросоюзом кредиту Україні й часткової участі в ньому Російської Федерації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter