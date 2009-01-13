Путін пропонує дати Україні кредит на газ

У понеділок прем`єри Росії Володимир ПУТІН і Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК обговорили можливість надання ЄС кредиту Україні й участі в ньому Російської Федерації.

Як передає ІТАР-ТАСС, вчора увечері за ініціативою голови уряду Чеської Республіки, яка головує в ЄС, відбулася телефонна розмова В.ПУТІНА з М.ТОПОЛАНЕКОМ. Путін подякував своєму чеському колезі за ефективну й оперативну взаємодію з метою створення необхідних умов для безперешкодного транзиту російського газу через територію України.

Обговорювалося також питання про можливість надання Євросоюзом кредиту Україні й часткової участі в ньому Російської Федерації.