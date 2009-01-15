У швейцарських Альпах стався замах на життя Балоги?

Пожежа зіпсувала новорічний відпочинок родині голови Секретаріату Президента Віктора Балоги. Про цю історію в швейцарських горах з посиланням на анонімного свідка розповідає "Українська правда". За словами співрозмовника видання, Віктор Балога разом з дружиною Оксаною і двома синами відпочивав на зимовому курорті Гштаад, що в кантоні Берн.

Відвідини Гштааду були вже другою поїздкою Балоги на лижі протягом цієї зими. На початку грудня глава секретаріату тиждень катався у Сент-Моритці.

Однак святкувати Новий рік Балога вирішив у іншому місці, оскільки на свято до Сент-Моритця з`їжджається велика кількість українських політиків (цього разу там були, приміром, Борис Колесніков, Микола Мартиненко, Дмитро Фірташ тощо).

Тому родина Балоги направилася на нерозкручений в Україні курорт.

За словами співрозмовника "Української правди", вони орендували приватне шалє в Кабельхьоні – одному із селищ неподалік гірських схилів Гштаад.

Родина Балоги прилетіла чартером 27 грудня в один з периферійних аеропортів Швейцарії. Група нараховувала вісім осіб – Балога, дружина, двоє їхніх синів, а також ще четверо осіб.

Пожежа сталася наступної ночі, коли гості шалє лягли спати. Уникнути трагедії вдалося завдяки тому, що дружина Балоги Оксана почула хлопок, після чого вогонь миттєво розповсюдився по дерев`яному будинку.

Постояльцям довелося швидко залишити шалє. Діти спали в окремих кімнатах, і щоб дістати їх звідти, двері довелося виламувати.

Родина Балоги та їхні друзі вискочили на вулицю в чому встигли – і ще півгодини стояли майже голі на 15-градусному морозі. До ранку гості з України перечекали в будинку інших швейцарців, де змогли прийняти душ, щоб вимитися від сажі, а потім літаком повернулися додому.

За даними швейцарської преси, українці залишили місце пригоди на автомобілі з дипномерами. Як відомо, нинішній посол України в Швейцарії Ігор Дір – колишній підлеглий Віктора Балоги в секретаріаті президента. Дір очолював на Банковій головне управління зовнішньої політики. Тому не дивно, що він міг забезпечити йому умови інкогніто після пожежі.

Гості з України наполягли на тому, щоб відбулося офіційне розслідування цього інциденту. Сам Балога переконаний, що історія в шалє – це замах на його життя.

Коли на місце інциденту прибули пожежники, вони запитали – звідки цей запах газу, якщо будинок ним не опалюється? Водночас у поліцейському висновку сказано: пожежа сталася через загоряння однієї з ламп освітлення у стелі.

"Українська правда" звернулася за коментарем до самого Віктора Балоги, однак отримала відмову.