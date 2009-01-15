Янукович став на бік Бойка у конфлікті з Шуфричем

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і абсолютна більшість ради фракції Партії регіонів підтримали позицію народного депутата Юрія БОЙКА у конфлікті з його колегою Нестором ШУФРИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат-“регіонал” Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Він підкреслив, що на раді фракції йшлося про те, що «позиція Ю.БОЙКА заснована на конкретних фактах, вона обгрунтована». У той же час С.ЛЬОВОЧКІН підкреслив, що Н.ШУФРИЧ «виступив надмірно емоційно, але його теж можна зрозуміти – він захищає своїх друзів».

Як повідомляв УНІАН, 14 січня екс-міністр палива та енергетики, народний депутат Ю.БОЙКО заявив, що справжньою причиною зриву українсько-російських газових переговорів стало лобіювання прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО інтересів комерційної структури FKRtt Universal Swissland, фактичними власниками якої є Віктор МЕДВЕДЧУК і Ігор БАКАЙ.

У свою чергу Н.ШУФРИЧ заявив, що керівництво Партії регіонів вважає некоректною заяву Ю.БОЙКА стосовно В.МЕДВЕДЧУКА.

Н.ШУФРИЧ зауважив, що сьогодні, 15 січня, він зустрічався з лідером Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧЕМ з цього питання. «Я дуже вдячний Віктору Федоровичу за оцінку моєї принциповості по відношенню до товаришів. У даному випадку йдеться про Віктора МЕДВЕДЧУКА. Я знаю, що і Юрію БОЙКУ довели, що його вчорашня позиція щодо МЕДВЕДЧУКА була некоректною», - сказав депутат.

Н.ШУФРИЧ вважає, що Ю.БОЙКО в даному випадку “повинен вчинити так, як справжній чоловік”.

“Ця справа мені більше нагадує ситуацію з відомої байки про Слона і Моську. Так от, у цій ситуації Слоном можна назвати МЕДВЕДЧУКА в конфлікті МЕДВЕДЧУК-БОЙКО», - сказав він.