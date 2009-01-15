Меркель обіцяла Тимошенко завтра поговорити з Путіним

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, прем’єр-міністром Словацької Республіки Робертом ФІЦО і прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, Ю.ТИМОШЕНКО обговорила з главами урядів згаданих країн ситуацію із транзитом російського газу до країн Євросоюзу і шляхи вирішення цієї проблеми.

Зокрема, під час розмови з А.МЕРКЕЛЬсторони обговорили шляхи виходу із кризи, пов’язаної з припиненням транзиту газу до ЄС через територію України.

Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала канцлера Німеччини про останні пропозиції української сторони щодо виходу з кризи. Зокрема, надісланий європейській і російській сторонам проект технічної Угоди для відновлення транзиту газу до ЄС, а також про телефонну розмову з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ і досягнуту домовленість про проведення двосторонніх переговорів з газового питання 17 січня у Москві. Сторони погодилися на важливості дотримання обома країнами положень Меморандуму, підписаного 2 жовтня 2008 року прем’єр-міністрами України і Росії.

Канцлер Німеччини повідомила українського прем’єр-міністра про свій намір обговорити це коло питань під час своєї зустрічі з В.ПУТІНИМ у Берліні завтра, 16 січня .

Під час розмови з Д.ТУСКОМ польський прем’єр поінформував українську сторону про підсумки нещодавньої зустрічі у Братиславі країн Вишеградської четвірки.

Співрозмовники також обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці між Україною та Польщею.