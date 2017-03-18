Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей - МЗС
У МЗС також переконані, що абсолютно відсутня політична воля Москви їх виконувати.
Речниця МЗС Мар'яна Беца заявила, що Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей.
Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.
Також вона констатувала, що "абсолютно відсутня політична воля Москви їх виконувати".
"Ситуація на Донбасі залишається вкрай напруженою. Збільшується кількість збройних провокацій проти підрозділів Збройних Сил України з боку бойовиків незаконних збройних формувань (НЗФ) за підтримки Російської Федерації. Щоденно з боку підтримуваних Росією бойовиків фіксуються десятки обстрілів. При цьому активно використовується артилерія, міномети, броньовані автомобілі, реактивні системи залпового вогню «Град». Постійні порушення Російською Федерацією Мінських домовленостей підривають зусилля України і міжнародної спільноти, спрямовані на відновлення миру і безпеки в окремих районах Донецької і Луганської областей", - зазначила Беца.
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За її словами, "події останнього місяця стали показовою демонстрацію з боку Кремля наміру продовжувати курс на ескалацію розпочатого нею збройного конфлікту та небажання дотримуватися взятих на себе зобов’язань".
"Захоплення українських підприємств російсько-терористичними силами – новий елемент гібридної війни Росії проти України та ще один потужний удар по економіці України, оскільки зазначені підприємства свого часу знайшли спосіб залишитися у правовому полі України, платили податки до українського бюджету, включно з військовим збором на підтримку українських Збройних Сил, забезпечували працевлаштування тисяч громадян України, підживлювали металургію як одне з ключових джерел валютних надходжень до України", - сказано у повідомленні.
Також речниця МЗС запевнила, що Україна, зі свого боку, і надалі залишатиметься відданою Мінським домовленостям та докладатиме цілеспрямованих зусиль з метою їхньої імплементації у повному обсязі.