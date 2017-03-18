Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей - МЗС

Речниця МЗС Мар'яна Беца заявила, що Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Також вона констатувала, що "абсолютно відсутня політична воля Москви їх виконувати".

"Ситуація на Донбасі залишається вкрай напруженою. Збільшується кількість збройних провокацій проти підрозділів Збройних Сил України з боку бойовиків незаконних збройних формувань (НЗФ) за підтримки Російської Федерації. Щоденно з боку підтримуваних Росією бойовиків фіксуються десятки обстрілів. При цьому активно використовується артилерія, міномети, броньовані автомобілі, реактивні системи залпового вогню «Град». Постійні порушення Російською Федерацією Мінських домовленостей підривають зусилля України і міжнародної спільноти, спрямовані на відновлення миру і безпеки в окремих районах Донецької і Луганської областей", - зазначила Беца.

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За її словами, "події останнього місяця стали показовою демонстрацію з боку Кремля наміру продовжувати курс на ескалацію розпочатого нею збройного конфлікту та небажання дотримуватися взятих на себе зобов’язань".

"Захоплення українських підприємств російсько-терористичними силами – новий елемент гібридної війни Росії проти України та ще один потужний удар по економіці України, оскільки зазначені підприємства свого часу знайшли спосіб залишитися у правовому полі України, платили податки до українського бюджету, включно з військовим збором на підтримку українських Збройних Сил, забезпечували працевлаштування тисяч громадян України, підживлювали металургію як одне з ключових джерел валютних надходжень до України", - сказано у повідомленні.

Також речниця МЗС запевнила, що Україна, зі свого боку, і надалі залишатиметься відданою Мінським домовленостям та докладатиме цілеспрямованих зусиль з метою їхньої імплементації у повному обсязі.