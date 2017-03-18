Сьогодні окупанти 36 раз обстріляли позиції ВСУ, двох військових поранено

В зоні проведення антитерористичної операції сьогодні російсько-окупаційні війська 36 раз обстріляли позиції українських військ, поранені двоє бійців. Про це повідомляється в повідомленні прес-центру штабу АТО на 18:00.

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На Донецькому напрямку, в районі Авдіївки бойовики продовжують обстрілювати опорні пункти Збройних сил України з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 і 120 мм. По укріпленням поблизу Невельського і Луганського російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, поблизу Пісків - з великокаліберних кулеметів, Зайцево - зі стрілецької зброї і гранатометів.

На Маріупольському напрямку для ураження позицій сил АТО біля Водяного ворог двічі використовував артилерію калібру 122 мм, поблизу Гнутово - стрілецька зброя, БМП бив по Широкіно.

У Луганській області посилилися обстріл опорних пунктів ВСУ в районі Троїцького з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Кримського вівся обстріл з гранатометів різних систем, мінометів калібрів 85 і 120 мм, а згодом задіяли танк, поруч з Трехізбенкою і Попасною окупанти стріляли з СПГ.