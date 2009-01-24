За даними Тимошенко, пенсії за січень виплачені повністю

Надходження до Пенсійного фонду України на початку року дали змогу забезпечити в січні виплату пенсій в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питань виплати пенсій і заробітної плати.

«Пенсійний фонд у січні отримав на 1,6 млрд. грн. більше доходів, аніж планували. Це означає, що рівно настільки Пенсійний фонд братиме бюджетні позики, і це, безумовно, позитивний сигнал», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що за інформацією Міністерства фінансів, виплату пенсій за січень закінчено. «За нашими даними, пенсії виплатили абсолютно в повному обсязі та вчасно. Немає жодних підстав думати про те, що якась нестабільність, навіть маленька, у цьому секторі через світову фінансову кризу з`явиться», - наголосила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО доручила головам обласних держадміністрацій здійснювати щоденний особистий контроль за ситуацією з виплатою пенсій у містах і районах