Тимошенко: від падіння курсу гривні виграли всі, хто на «Б»

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко упевнена, що «як тільки ми змінимо керівництво Нацбанку, курс відновиться на позначці 6—6,50 грн. за долар». Про це вона заявила в інтерв`ю «Дзеркалу тижня».

У відповідь на зауваження, мовляв експортери завиють..., прем`єр заявила, що їм вистачить такого курсу. На її думку, треба знаходити такий курсовий баланс, який би виключив ситуацію, коли курс б`є по більшості і влаштовує меншість.

«Давайте подивимося: хто опинився на одній чаші вагів, - пояснила свою точку зору Тимошенко. - Падіння курсу гривні б`є в першу чергу по малому і середньому бізнесу, який прокредитований у доларах; по-друге, по середньому класу, який має кредити на квартири, машини і товари народного споживання теж в доларах. Крім того, падіння курсу завдає удару по всій банківській системі, яка брала кредити на світовому фінансовому ринку, зрозуміло, теж у валюті і, повертаючи ці кредити, має витрачати на купівлю долара в два рази більше гривень. Це б`є по всій промисловості і всьому економічному сектору, тому що у зв`язку з падінням гривні кредити стали дорожчими на 30 відсотків.

А на іншій чаші вагів — тільки експортери. Хоча ні, від цього виграли ще кілька спекулянтів, корупційне керівництво Національного банку і Банкова. Ну так вийшло, що все на «б». Тобто втрати і вигоди від падіння курсу гривні дуже вже нерівно розклався».