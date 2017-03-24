Порошенко звільнив трьох голів райадміністрацій
00:34, 24 березня 2017Політика
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Тексти відповідних розпоряджень розміщені на офіційному сайті глави держави.
Порошенко / Фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів районних державних адміністрацій у Житомирській, Львівській та Одеській областях.
Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
Так, розпорядженням №64 з посади голови Андрушівської райдержадміністрації Житомирської області у зв'язку з поданою ним заявою звільнено Олександра Дударя.
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Також, за заявою звільнено з посади голову Сокальської райдержадміністрації Львівської області Олега Пелиха і главу Любашівської райдержадміністрації Одеської області Тетяну Скапровську.
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