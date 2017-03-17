Порошенко призначив нового посла України у Нідерландах

Президент Петро Порошенко призначив Всеволода Ченцова послом України у Королівстві Нідерланди. Як повідомляється на сайті глави держави, відповідний указ №72 президент підписав 17 березня.

"Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Нідерланди", - йдеться в указі президента.

Іншим указом №71 Порошенко звільнив з посади посла у Нідерландах та з посади постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї (за сумісництвом) Олександра Горіна.

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Як повідомлялося, Ченцов до сьогоднішнього призначення обіймав посаду директора Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України.

Згідно з інфомацією на сайті МЗС, народився Ченцов у 1974 році в Дрогобичі Львівської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка (правознавство). Є кар’єрним дипломатом, в МЗС України з 1996 року. За кордоном працював у посольствах України в Турецькій Республіці та Республіці Польща, а також у Представництві України при Європейському Союзі. Вільно володіє англійською мовою.