Парубій та маршалок Сенату Польщі обговорили можливість спільного візиту до США

Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з маршалком Сенату Республіки Польща Станіславом Карчевським обговорили можливість спільного візиту до Вашингтону з метою зустрічі з лідерами законодавчої та виконавчої влади США.

Як повідомила прес-служба Верховної Ради, зустріч відбулася в рамках робочого візиту Парубія на Міжпарламентську асамблею Україна-Польща-Литва у Варшаві.

Також Парубій і Карчевський обговорили формат спільного звернення голів парламентів до парламенту США.

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Під час зустрічі з маршалком Сейму Польщі Мареком Кухчинським Парубій зазначив, що активний міжпарламентський діалог, який останнім часом набрав особливої динаміки, та зокрема, ця зустріч, є свідченням взаємного розуміння важливості українсько-польських відносин та їх перспектив.

«Для нас дуже важливо демонструвати, що якщо хтось хоче розпалити між нами неприязнь, ми швидко і рішуче будемо ці наміри ліквідовувати», - наголосив Парубій.

Також голова Верховної Ради прийняв запрошення на важливу нараду, що має відбутися у Варшаві 17-18 травня поточного року та запросив Кухчинського до Трускавця 27-28 червня для обговорення регіональної співпраці.