Наливайченко розповів, чим завантажить Хорошковського

У Службі безпеки України позитивно оцінюють рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО заступником голови СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ з посиланням на слова тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, «рішення Президента про призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО заступником голови СБУ кардинально посилює боротьбу з корупцією і контрабандою, що є пріоритетом у діяльності СБУ».

Крім того, у прес-службі зазначили, що таке кадрове рішення сприятиме мінімізації наслідків світової економічної кризи в Україні.

За даними прес-служби, на новій посаді В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відповідатиме за організацію роботи СБУ щодо захисту економічної безпеки держави і боротьбу з легалізацією брудних коштів.

До призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО цей напрямок роботи курував Олег СКЛЯР.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2007 р. Кабінет міністрів України призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО головою Державної митної служби України.

Сьогодні, 28 січня, Президент своїм указом призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови Служби безпеки України.