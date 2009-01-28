Черновецький починає заробляти гроші «їм і нам»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пропонує мерам інших міст запровадити його «революційні» програми щодо наповнення столичного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні на брифінгу.

«Я здійснюю революцію. Ця революція йде всією Україною. Ми працюємо з кожним мером», - сказав столичний міський голова.

Він зазначив, що вже з наступного понеділка на кожен день у нього заплановані зустрічі як мінімум з трьома мерами, на яких передбачається підписання протоколів про співпрацю.

За словами мера Києва, співпраця припускає наповнення бюджету «50 на 50», якого саме він не уточнив, а також співпраця у сфері охорони здоров`я.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що його програми з наповнення бюджету столиці мери інших міст сприйняли з ентузіазмом.

«Ми направляємо до них своїх фахівців, які їх (програми – УНІАН) запровадять впродовж тижня-двох, і ми починаємо заробляти гроші їм і нам. Ніякої кризи ні у себе, ні у них, якщо у них патріотичний порив, я не допущу», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.