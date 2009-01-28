Російські депутати пропонують Путіну викупити Артек в України

Державна дума РФ планує розглянути питання про надання допомоги Міжнародному дитячому центру "Артек" (Автономна Республіка Крим), який має серйозні фінансові труднощі та перебуває на межі банкрутства.

Як повідомляє радіо "Эхо Москвы",ініціатива належить віце-спікерові від фракції "Єдина Росія" Світлані ЖУРОВІЙ.

Своєю чергою, член фракції ЛДПР Олена АФАНАСЬЄВА запропонувала звернутися до уряду РФ із закликом викупити дитячий табір в України – вона вже готує відповідне протокольне доручення.

Як повідомляв УНІАН, керівництво «Артеку» недавно заявило, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачене фінансування на утримання центру. Уже три місяці працівникам відомого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення. Генеральний директор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ минулого тижня пішов на крайні заходи - оголосив голодування.

16 січня гендиректор заявив про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні надіслав прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО листа, в якому висловлює глибоку стурбованість ситуацією в Міжнародному дитячому центрі «Артек».