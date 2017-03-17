У Росії можуть скасувати визнання "паспортів ЛНР і ДНР", у Кремлі оголосили умови

Росія може скасувати своє рішення про визнання "паспортів ЛНР і ДНР». Про це заявив постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич, текст виступу якого опублікований на сайті російського МЗС.

Однак, він зазначив, що Москва відмовиться від визнання «документів», якщо Київ повністю виконає Мінські угоди.

Читайте такожВ "ДНР" масово примушують місцеве населення отримувати "паспорти республіки" – ІС

Крім того, Кремль висуває ще низку вимог до України: «скасування каральної операції», а також « відведення озброєнь, проведення конституційної реформи з закріпленням особливого статусу Донбасу, визнання місцевих виборів так само, як і виконання п.8 «Комплексу заходів», що стосується повного відновлення соціально-економічних зв'язків».

Нагадаємо, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права. У свою чергу в Кремлі заявили, що визнання «паспортів, виданих бойовиками «ДНР» і «ЛНР», не порушує Мінські угоди, указ Путіна видано з «гуманітарних міркувань», оскільки Україна «блокує ОРДЛО», і люди не можуть оформити паспорти та інші документи.