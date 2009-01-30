Ющенко ще подумає, чи йти на відкриття четвертої сесії ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у понеділок, 2 лютого, визначиться зі своєю участю у відкритті четвертої сесії парламенту шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він підтвердив, що В.ЮЩЕНКО отримав запрошення від голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА виступити на відкритті сесії 3 лютого.

«Зараз питання аналізується, і не пізніше понеділка буде відповідь», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також повідомив, що робота над Щорічним посланням Президента до парламенту триває, «справа у тому, коли воно буде виголошуватись, - це вже буде погоджуватись з керівництвом ВР».

Як повідомляв УНІАН, 27 січня голова Верховної Ради В.ЛИТВИН офіційно запросив Президента України В.ЮЩЕНКА на відкриття четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання, яке відбудеться 3 лютого поточного року.

В.ЛИТВИН також звернувся до В.ЮЩЕНКА з проханням повідомити про можливу дату заслуховування парламентом щорічного послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.