Мороз вважає, що треба принести в жертву значну частину банків

Голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ пропонує для стабілізації курсу гривні заборонити вільний обіг долара в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН про це лідер соціалістів повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Заборонити, категорично, зі всією владою разом і банком (НБУ) вільний обіг долара в Україні, – наголосив О.МОРОЗ. - Тільки через обмінні банківські пункти і за курсом, який визначається Національним банком за погодженням з Кабінетом міністрів здійснювати валютні операції». Інший крок він запропонував «визнання золотовалютним запасом України (до золотовалютного еквіваленту прирівнюється все те, що належить сьогодні державі, у майні перш за все)» За його словами, тоді має бути «контрольована владою емісія грошей під державні програми, які повинні робитися, господарські роботи, шляхове будівництво, залізниці і т.д. Він вважає, що б «ці гроші не були у вільному обігу, а тільки проходити через безготівкові розрахунки. А готівкою виплачували лише зарплату». О.МОРОЗ вважає. що тоді «без великої інфляції збільшимо обсяг виробництва, реанімуємо внутрішнє виробництво і забезпечимо стабілізацію».

Крім того, він переконаний, що «треба перевести у державну власність кілька системних банків”. «Тоді в нас, очевидно, значна частина банків упаде, –додав він. – Може, це і треба. Бо не може для такої країни, як наша більше 180 банків функціонувати. В Японії, якщо не помиляюсь, шість банків функціонує, і якось справляються із ситуацією».