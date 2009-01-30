Ющенко: ВВП не повинен мати рожевих прогнозів, які робила Тимошенко

Президент вважає за необхідне терміново переглянути Держбюджет-2009 і знизити прогноз ВВП

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне терміново переглянути макропоказники і Держбюджет на 2009 рік і знизити прогноз ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні журналістам.

«Нам потрібно переоцінити, якомога швидше, не втрачаючи часу, базові показники, починаючи з ВВП. Безперечно, він (ВВП) не повинен мати тих рожевих прогнозів, з якими 30 днів тому прем`єр-міністр виступала», - сказав Президент.

Він відзначив, що показник ВВП необхідно знижувати. «І не в розмірі одного відсотка, двох чи трьох. Сьогодні ті експерти, на яких можна покластися, як на серйозних, навіть прогноз мінус 5 відсотків вважають оптимістичним», - відзначив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що в СП закликають уряд терміново внести зміни до Державного бюджету на 2009 рік з урахуванням нової ціни на газ, і не виключають, що це зробить глава держави у разі бездіяльності уряду в цьому питанні.

Він відзначив, що ресурсів у Держбюджеті вистачить, максимум, на чотири-п`ять місяців, тому уряд повинен терміново переглянути бюджет бодай з урахуванням нової ціни на газ.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), витрати – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.).

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлений на рівні 31,105 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн.

Держбюджет на 2009 роки розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. гривень, інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

Закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік» був прийнятий Верховною Радою 26 грудня 2008 р. і цього ж дня його підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) прогнозує спад валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2009 року на рівні 5%.

Згідно з прогнозом ЄБРР, зробленим у листопаді 2008 року, зростання ВВП України в 2009 році очікувалось на рівні 1%.