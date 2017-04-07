У Конгресі США представлено проект закону для підсилення кібербезпеки України

Американські конгресмени розробили і представили законопроект про посилення кібербезпеки України і допомоги США в цій сфері. Про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

Документ представили члени Комітету у закордонних справах Палати представників і українського кокусу в Конгресі - демократ Бойл і конгресмен-республіканець Фітцпатрік.

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Законопроект передбачає: "встановлення найбільш сучасних оновлень безпеки на комп'ютерах органів державної влади, в тому числі систем програмного захисту, спрямованих на захист об'єктів критичної інфраструктури України; скорочення залежності України від російських технологій; сприяння розширенню участі України в програмах обміну інформацією, яка пов'язана з проблематикою кібербезпеки і міжнародним зусиллям з протидії кіберзагрозам, а також розвитку нашої країною власних можливостей у сфері кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що реалізація даної законодавчої ініціативи стане важливим внеском у боротьбу України з гібридною війною РФ, що триває і складовою якої є здійснення кібер-атак проти нашої держави.