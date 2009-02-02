Янукович пояснив, за що у Кужель відберуть партквиток

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ допускає можливість прийняття політрадою ПР рішення про виключення Олександри КУЖЕЛЬ із партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, це є «її (О.КУЖЕЛЬ – УНІАН) особисте рішення» щодо входження у виконавчу владу, «вона не погоджувала це питання з керуючими органами партії».

Він зазначив, що О.КУЖЕЛЬ – «досвідчена людина, але їй ніхто не давав повноважень це робити від Партії регіонів».

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що найближчим часом на засіданні політради партії буде заслухана позиція О.КУЖЕЛЬ з цього приводу, після чого прийнято відповідне рішення.

«Це рішення буде прийняте найближчим часом», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що в ході засідання політради може виникнути питання про виключення О.КУЖЕЛЬ з партії.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня О.КУЖЕЛЬ була призначена головою Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва. При цьому вона заявила, що не збирається залишати ряди Партії регіонів, оскільки вважає, що її нова посада не політична.

Між тим політрада Партії регіонів заявила про намір дати оцінку заявам члена своєї політичної сили О.КУЖЕЛЬ, спрямованим на підтримку діючого уряду.

О.КУЖЕЛЬ є членом Партії регіонів з червня 2007 року.