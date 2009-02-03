Лідери фракцій ВР заявили про тиск на їхні сім’ї

Лідери фракцій поки не змогли домовитись про розблокування роботи Верховної Ради і визначитися з датою розгляду питання відповідальності уряду.

Про це журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко після засідання погоджувальної ради.

За його словами, лідери фракцій продовжать консультації у спікера після 15 години вівторка.

Водночас, за словами Кириленка, НУ-НСівець Борис Тарасюк під час погоджувальної ради вніс пропозицію з розблокування роботи Верховної Ради, що передбачає проведення спеціального засідання у середу після 18:00.

"Остання пропозиція, яка пролунала, завтра півдня ми працюємо у сесійному режимі, півдня – в комітетах, після 18:00 ставимо питання про стан справ в країні з відповідальністю уряду", - сказав він.

"Ми готові робити це з прямою трансляцією телебачення, розписали регламент цього засідання, розрахованого на 4,5 години", - додав Кириленко.

Однак, за його словами, "Партія регіонів не пристає на жодну пропозицію".

"Колеги переживають, що і в середу необхідних голосів у них не буде. Вони відтягуть це питання на четвер, п’ятницю, суботу", - сказав Кириленко.

Але це, за його словами, неприйнятно для БЮТ.

"У четвер-п’ятницю запланований офіційний візит прем’єра до Німеччини, де вона буде вирішувати важливі інвестиційні питання", - сказав Кириленко.

Він додав, що на засіданні погоджувальної ради пролунали заяви керівників фракцій про те, що "на їхні сім’ї чиниться тиск" у зв’язку з розглядом питання недовіри уряду.

"Запитайте про це в Ігоря Шарова або в Миколи Мартиненка, які оголосили цю інформацію", - сказав він.

Українська правда