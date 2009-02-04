Відбудеться семінар «Тендери за державні кошти. Від участі до перемоги»

Семінар «Тендери за державні кошти. Від участі до перемоги» відбудеться 21 лютого о 10.00 у конференц-залі УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4).

Учасники семінару зможуть отримати відповіді на наступні питання: що конкретно повинно бути зроблено й враховано під час підготовки документації для участі в тендері; як змінити ціну договору, укладеного з державним замовником торгів; які умови повернення та неповернення тендерного забезпечення; а також - визначення щодо офіційних представників виробника.

На ці та інші актуальні питання відповіді нададуть доповідачі Навчального центру UA-TENDERS.COM та фахівці Міністерства економіки України.

До участі запрошуються керівники підприємств, фінансові директори, керівники планово-економічних відділів, співробітники відділів продажу та інші спеціалісти.

Попередня реєстрація на сайті www.ua-tenders.com або за телефонами: (044) 581-28-16, 581-28-21, 230-82-27.

Відповідальна особа: Щуцька Ірина.

E-mail: seminar@ua-tenders.com