У ВР зареєстровано проект постанови про відставку Пинзеника

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відставку Віктора ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів України.

Як повідомляється на сайті парламенту, документ зареєстровано сьогодні, 13 лютого. Суб`єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК подав заяву про свою відставку.

Як відзначив В.ПИНЗЕНИК, “у нинішніх умовах професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”.

За таких умов, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів не має сенсу.

Сьогодні, 13 лютого, керівник Апарату прем`єр-міністра Михайло ЛЕВІНСЬКИЙ повідомив, що Секретаріат Кабінету міністрів зареєстрував заяву В.ПИНЗЕНИКА про відставку з посади міністра фінансів України і направив її у Верховну Раду.