Литвин: деякі люди втратили сон і намагаються зірвати роботу ВР

Верховна Рада України розгляне кадрові питання одразу ж як тільки уряд внесе відповідні пропозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

«Якщо кадрові пропозиції будуть запропоновані урядом, то я виходжу з того, що ми маємо їх розглянути і прийняти відповідні рішення», - сказав він.

В той же час за словами В.ЛИТВИНА, це мають бути кандидатури, які сприйме все суспільство. «Я стояв і стою на тому, що треба відмовитися від цього залізобетонного квотного принципу, а треба в цей скрутний час запропонувати кандидатури людей, які б собою могли закрити ту чи іншу сферу», - додав голова ВР.

За його словами, якщо і надалі йти за квотним принципом то це буде знущання над українським народом.

В.ЛИТВИН також вважає, що наступний пленарний тиждень буде надзвичайно важким, оскільки той факт, що ВР почала працювати призвів до того, що «деякі люди втратили сон і намагаються зробити все, щоб зірвати роботу ВР».