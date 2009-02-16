Янукович б'є тривогу: місяць буде холодний, а регіони - на шпагаті

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує Верховній Раді ініціювати питання щодо перегляду бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що на сьогодні не потрібно чекати завершення першого кварталу і вносити зміни лише за його результатами.

«Це треба робити терміново, бо ще місяць буде холодний, а регіони знаходяться на шпагаті», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, за його словами, Верховна Рада має розглянути питання щодо виконання бюджету в регіонах та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування щодо цього питання.

Лідер Партії регіонів зауважив, що ситуація є критичною у багатьох регіонах, і це яскраво демонструється на прикладі Києва, оскільки недофінансування бюджету становить майже 8 млрд. грн.

Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, парламент має зайнятися питанням підготовки сільського господарства до посівної та вимагати від уряду нарешті подати до ВР антикризову програму.