Ющенко-Тимошенко: не дасте хабарів - партнери до вас жопою повернуться!

Те, що сталося у вівторок за зачиненими дверми РНБО, учасники зібрання переповідають, червоніючи – хто від сарказму, хто від обурення, хто від сорому. Такого Рада національної безпеки і оборони ще не бачила. Відбулося з`ясування стосунків – однак розмова велася на рівні Житнього ринку, пише Українська правда.

Діалог, якого вимагала країна, звівся до взаємного приниження президента та прем’єра. Свій спіч Віктор Ющенко побудував на звинуваченнях, не бажаючи стати на місце голови уряду та зрозуміти становище, в якому вона опинилися. Свої пояснення Юлія Тимошенко звела до набору штампів, навіть не намагаючись професійно пояснити, чим вона керувалася, укладаючи газові угоди.

Президент не хотів бачити її аргументів, прем’єр не готова була говорити правду... Тому конфлікт на РНБОУ був запрограмований.

Окрім фрази Президента про “вонючий газ”, яка вже широко розійшлася українськими ЗМІ, пролунали й такі: “Підписана вами угода – це капітуляція. Ви – бездарі! Продули, хлопці! Ігор, на яких островах ти будеш жити в 2009 році?”, - у спілкуванні з заступником голови Нафтогазу Діденком голова держави зірвався на “ти”. Й це була не найвища точка розпалу пристрастей

“Юлія Володимирівна, я вам поки слова не даю. Ви ж леді, ви ж повинні нести стабільність, дотримуватися дисципліни, - спокійно почав Ющенко у відповідь на чергові звинувачення Тимошенко, але знову зірвався. – Ви граєте шоу, сходіть ще раз до преси! Якби ви не були жінкою, мені було би легше з вами говорити. У вас дар до злодійства, хай мене Бог простить!...”

Прем’єр у боргу не залишилася: “Ви довели Україну до дефолту в 1997 році!” “Юлія Володимирівна, ви регулярно крали той газ, а тепер повчаєте, як позбутися корупціонерів?!” – спалахнув у свою чергу Ющенко, й поїхало...

– Ви на корупції побудували стосунки в парламенті! У вас все тримається на хабарах! – кидав Ющенко звинувачення в обличчя Тимошенко. – І якщо не заплатите своїм партнерам у Верховній Раді, якщо вони не куплять собі черговий "Лексус", то вони до вас, вибачте, жопою повернуться!

– Ідіть у суд, Віктор Андрійович! – відповіла Тимошенко. – Ваша прокуратура, ваше СБУ – якщо є порушення закону – відкривайте кримінальну справу!

– В який суд, Юлія Володимирівна? – здивувався Ющенко. – У ваш суд? У суд, який ви контролюєте? Сьогодні ви ідете по трупах заради своєї мети!..