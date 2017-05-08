Лавров відвідає Вашингтон одночасно з Клімкіним

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає Вашингтон одночасно з керівником МЗС України Павлом Клімкіним. Як повідомляє Департамент інформації МЗС Росії, згідно з досягнутою домовленістю, 9-11 травня Лавров відвідає з робочим візитом Сполучені Штати Америки.

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«На 10 травня заплановано переговори у Вашингтоні з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, під час яких передбачається обмінятися думками щодо ключових міжнародних проблем і актуальних питань двосторонніх відносин. Потім Лавров візьме участь у міністерському засіданні Арктичної ради у Фербенксі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8-10 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснить робочий візит до Вашингтона для участі у засіданні Базової групи Мюнхенської конференції з безпекових питань.

Клімкін обговорить з учасниками заходу сучасну ситуацію, що стосується безпеки на сході України та її вплив на безпеку Європи в цілому.

У рамках візиту також заплановано ряд двосторонніх зустрічей з іншими учасниками заходу й американськими високопосадовцями з метою обговорення актуальних двосторонніх і міжнародних питань.