Тіллерсон прокоментував телефонну розмову Трампа і Путіна

Розмова президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа виявилася «дуже конструктивною» і дозволила їм поділитися думками з багатьох питань, заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, пише Дождь з посиланням на Politico.

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«Подивимося, куди ми рушимо звідси», — заявив Тіллерсон, коментуючи підсумки переговорів.

Politico зазначає, що під час січневої телефонної розмови з Путіним разом із Трампом в Овальному офісі Білого дому перебували віце-президент Майк Пенс, глава апарату Райнс Прібус, який займав на той момент посаду радника з національної безпеки Майкл Флінн, стратегічний радник Стів Бэннон і прес-секретар Шон Спайсер.

Цього разу Білий дім не став повідомляти, хто саме знаходився поруч із Трампом під час бесіди з Путіним.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін по телефону домовилися, що "всі сторони повинні зробити все можливе, щоб припинити насильство в Сирії. Також повідомляється, що Вашингтон направить свого представника на мирні переговори щодо Сирії в Астані, Казахстан, які відбудуться в середу і в четвер.