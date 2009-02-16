Навіть призначення Сороса замість Пинзеника Тимошенко не врятує?

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО прагне обміняти посаду міністра фінансів на підтримку на виборах Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

"Навіть якщо Ю.ТИМОШЕНКО запропонує, а парламент призначить на посаду міністра фінансів Джорджа СОРОСА чи іншого визнаного фінансиста зі світовим ім’ям - це нічого не змінить", - переконаний І.КРІЛЬ.

Він зазначив, що "заміна лише однієї деталі у механізмі, який не працює, не змусить його запрацювати. Кого б не призначити в уряд ТИМОШЕНКО, ця людина все одно не зможе примусити Кабмін займатися економікою. Не це на меті у прем`єр-міністра. Вона зайнята майбутніми президентськими виборами, а тому в уряді, який вона перетворила на свій штаб, їй потрібні не професіонали, а спонсори та лояльні виконавці".

На думку лідера “Єдиного Центру”, якщо проаналізувати перелік прізвищ, які називаються як можливі кандидатури на посаду міністра фінансів, то впадає в очі одна тенденція. "Таке враження, що для Ю.ТИМОШЕНКО головне - залучитися підтримкою однієї з промислово-фінансових груп. Тобто вона ніби виставила крісло міністра на аукціон - хто запропонує більшу "підтримку" у розрізі майбутніх виборів, того і пропонуватиму. Ми бачимо знову політичні торги замість того, щоб займатися економікою. Сьогодні Україні потрібен уряд, міністри якого думатимуть про роботу, а не про вибори", - сказав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Віктор ПИНЗЕНИК написав заяву про звільнення з посади міністра фінансів України.

Коментуючи цей вчинок, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть працювати в екстремальних умовах. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики, й тому найслабкіші залишають свої бойові позиції, йдуть і займаються іншими справами».

Сьогодні, 16 лютого, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив, що пропонуватиме парламенту завтра розглянути питання щодо звільнення В.ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів.

На думку експертів, зараз ймовірними кандидатами на цю посаду є екс-міністри фінансів Ігор ЮШКО та Ігор МІТЮКОВ, екс-глава Національного банку Сергій ТІГІПКО, керівник групи радників прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО Віталій ГАЙДУК.