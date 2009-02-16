Як українці оцінюють газові угоди з Росією (опитування)

Більшість українців вважають газові домовленості з Росією прийнятним для України результатом.

Як повідомили УНІАН у Київському міжнародному інституті соціології, згідно з результатами проведеного опитування, такої думки дотримуються 45,4% громадян і ще 5,7% респондентів вважають досягнуті домовленості успіхом України.

Водночас, 33,7% опитаних назвали газові домовленості з Росією програшем для України.

На думку 42,2% респондентів, однією з головних причин газової кризи є нездатність Президента України Віктора ЮЩЕНКА домовитись з Росією, 28% - бажання Росії встановити контроль над українською газотранспортною системою, 24,3% - прозахідна політика України, яка викликала незадоволення Росії, 19,5% - бажання Росії продемонструвати Європі, що Україна є ненадійним партнером, 18,1% - нездатність прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО домовитись з Росією, 15,5% - бажання В.ЮЩЕНКА та деяких політиків з Партії регіонів повернути у схему газових відносин посередника – компанію «РосУкрЕнерго» (у відповіді на це запитання респондент міг обрати декілька варіантів - УНІАН).

Згідно з результатами опитування, 40,3% громадян вважають, що найбільшу відповідальність за зрив переговорів щодо поставок газу в Україну наприкінці минулого року несе Президент України В.ЮЩЕНКО. Ще 11% респондентів покладають відповідальність на групу народних депутатів від Партії регіонів, яких пов’язують з «РосУкрЕнерго» – Дмитра ФІРТАША, Юрія БОЙКА, Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Серед опитаних 9,7% громадян покладають провину за зрив переговорів на прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, 1,7% - на керівника «Нафтогазу» Олега ДУБИНУ. На думку 23,6%, респондентів усі названі особи винні рівною мірою.

Київський міжнародний інститут соціології проводив всеукраїнське опитування громадської думки з 29 січня по 5 лютого 2009 року. Методом інтерв`ю опитано 1642 респонденти в усіх областях України, у Криму та у Києві за репрезентативною вибіркою для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, та 1,6% - для показників близьких до 5%.