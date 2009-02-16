Зінченко закликав Черновецького добровільно піти у відставку

Лідер депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» в Київській міській раді Олександр ЗІНЧЕНКО закликав Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО добровільно написати заяву про відставку через неспроможність столичного міського голови керувати Києвом.

Про це О.ЗІНЧЕНКО заявив під час прес-конференції в УНІАН.

«За нинішніх умов я закликаю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО добровільно написати заяву про відставку. Через неспроможність виконувати покладені на нього функції столичного міського голови», – сказав О.ЗІНЧЕНКО. Він також додав, що кияни щодня показують меру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ “червоні картки”, а в 12 лютого 2009 року це зробили й депутати Київради, відсторонивши від ведення засідання «праву руку» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО секретаря Київської міської ради Олеся ДОВГОГО.

«Пройдіться містом, і ви побачите сотні оголошень про здачу приміщень в оренду та продаж площ. Це зовнішні ознаки того, що кияни – підприємці, робітники, службовці – показали вже не жовту, а червону картку меру, закриваючи в Києві свій бізнес та виводячи зі столиці центральні офіси. Бо йде фізичне знищення підприємництва», – додав голова київської фракції БЮТ.

О.ЗІНЧЕНКО наголосив, що події в Київраді довели здатність опозиційних депутатів протидіяти свавіллю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.