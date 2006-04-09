На півдні Казахстану зійшла лавина

Щонайменше одна людина загинула в Казахстані в результаті сходження снігової лавини в горах поблизу Алма-Ати 8 квітня.

Як повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на міський департамент МНС Казахстану, снігова лавина, що зійшла на верхньому майданчику високогірного курорту Чимбулак, накрила п`ятьох людей - четверо відпочиваючих і одного працівника курортної зони.

Чотирьом з них вдалося самостійно вибратися з снігового полону, а співробітник бази загинув, його тіло вже знайдено.

Проте очевидці стверджують, що під лавину потрапили й інші люди, тому рятувальні роботи в районі стихійного лиха завтра з ранку відновляться.