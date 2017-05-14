Путін не збирається виконувати Мінські угоди - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що президент РФ Володимир Путін не збирається виконувати Мінські угоди, але вони допомагають Україні притягувати злочинців до відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

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Порошенко зауважив, що причиною обстрілів на Донбасі та загибелі людей є не Мінські угоди, а дії президента Путіна.

"На сьогоднішній день ми використовуємо усі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Але Мінські угоди є і увійшли в рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Санкції проти Путіна застосовуються за невиконання і неімплементацію Мінських угод, і ми не можемо досягнути миру, чого я прагну, більш за все саме через те, що Путін Мінські угоди виконувати не хоче і не збирається. Але Мінські угоди дозволяють продемонструвати всьому світові, хто винен в цьому. Мінські угоди дозволяють нам іти до суду, притягувати злочинців до відповідальності, в тому числі і міжнародної. Мінські угоди дозволяють нам, щоб Росія, в межах міжнародного права, заплатила ціну за те, що саме вона їх порушує", - заявив Порошенко.

"І будь-яка альтернатива Мінським угодам, можемо змінювати формат, можемо залучати Британію, Польщу чи Сполучені Штати Америки, але це всі ні до чого… Знаєте, чим відрізняється на сьогоднішній день ситуація, яка склалася у нас зараз, від трагедії, яка відбувалася в Осетії, в Абхазії під час вторгнення російських військ, Придністров'ї і в Сирії, на інших ділянках? Тому що під Мінськими угодами є підпис Путіна", - заявив Порошенко.