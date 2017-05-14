Порошенко: Нема прощення Януковичу за запрошення російських військ

Президент України Петро Порошенко наголошує, що немає прощення колишньому президенту Віктору Януковичу за запрошення російських військ на суверенну територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

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"Я впевнений, що ми маємо забезпечити абсолютно прозорий процес. Суспільство має знати, захист має доводити свої аргументи, але нехай пояснить світу і українському народу, що означає запрошування російських військ на суверенну незалежну територію України. Немає за це прощення, і це має бути не просто політична оцінка, яку вже зробила Верховна Рада - є відповідний закон, а й юридичне заключення, яке зроблено під керівництвом генерального прокурора", - заявив Порошенко.

Він додав, що ніхто не підштовхує і не прискорює розгляд справи Януковича.

"Але чекати три, п'ять, сім, десять років, ні я, як український президент, ні український народ, ні українське суспільство, не збираються. І той факт, що днями суд України почав розгляд справи проти Януковича за державну зраду, - це є перший прецедент за 25 років існування української незалежної держави. Я вважаю, що це величезне досягнення Генеральної прокуратури. І це те, чого прагне суспільство", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що екс-президент України Віктор Янукович після втечі написав лист до президента РФ Володимира Путіна з проханням використати збройні сили РФ на території України та направив схожий лист до Ради Федерації РФ.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.