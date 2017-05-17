Лібералізація візового режиму є початком нової ери – президент Європарламенту

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні заявляє, що надання України безвізового режиму є початком нової ери. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у Страсбурзі після урочистої церемонії підписання законодавчого акту, яким для українців запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом.

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«Нові правила з лібералізації візового режиму є початком нової ери», - переконаний він.

За словами Таяні, нові правила є «гарним сигналом для вашої країни». «Ваша країна є гордою європейською країною, і ми повинні працювати разом заради миру та стабільності», - наголосив він.

При цьому президент Європарламенту відзначив важливість долучення української сторони. «Ми розуміємо, що ситуація не є простою, і ми повинні багато працювати. У вас є наша підтримка. І нам потрібне ваше залучення», - підкреслив Таяні.

На його думку, із введенням безвізового режиму «відносини між вашою країною та ЄС будуть набагато легшими». Таяні також запевнив, що Європарламент та європейські інституції будуть працювати задля виконання Мінських угод.