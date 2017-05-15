Жителі окупованих територій можуть отримувати біометричні паспорти без обмежень – правозахисник

Щодо кримчан і інших жителів окупованих територій немає яких-небудь обмежень при отриманні біометричних паспортів.

Про це Крим.Реалії повідомила 15 травня координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, коментуючи заяву президента України Петра Порошенка, який напередодні відзначив, що жителі окупованих територій зможуть користуватися безвизом, «коли Крим і Донбас повернуть».

«Якщо чесно, для нас ця заява була не зовсім зрозумілою з точки зору того, що не відповідає сьогоднішнім вимогам. Якщо подивитися всі документи, які необхідно подавати для отримання біометричного паспорта, включаючи і жителів Криму, то особливих обмежень для них немає», – зазначила Скрипник.

Правозахисниця нагадала, що для отримання біометричного паспорта необхідно подати список документів, який включає в себе: заяву, ІПН, документи про оплату адміністративного збору, закордонний паспорт та паспорт громадянина України, причому немає обмежень у зв'язку з тим, де внутрішній паспорт був виданий.

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«Як бачимо, жодних документів, таких як довідка про взяття на облік переселенця, в цьому переліку немає. Виходячи зі списку документів, обмежень для кримчан немає, вони так само можуть звертатися в центри паспортних послуг або безпосередньо в Державну міграційну службу, або в центри надання адміністративних послуг. Деякі центри паспортних послуг говорять про те, що бажано про всяк випадок взяти з собою документи з вашим фото, хоча це вимога дуже відносна, оскільки у вашому закордонному паспорті і так є ваша фотокартка. Більше того, людина є у спільній базі закордонних паспортів, так що тут проблем немає», – пояснила Ольга Скрипник.

Вона додала, що правозахисникам на сьогодні відомі кілька випадків, коли у Києві жителі анексованого Криму з паспортом громадянина України подавали документи на отримання паспорта, і не стикалися з якими-небудь обмеженнями за ознакою прописки.

Рада міністрів Євросоюзу 11 травня схвалила остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.

У квітні посли Європейського союзу ухвалили рішення щодо візової лібералізації для України. А перед цим Європарламент на засіданні підтримав введення безвізового режиму з ЄС для громадян України.

У ЄС раніше заявляли, що «безвіз» для українців може заробити в кінці червня. Для безвізових поїздок громадянам України необхідно отримати біометричний паспорт.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, крім Великобританії та Ірландії, а також діяти в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.