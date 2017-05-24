Експерти назвали безвіз найбільшим досягненням Порошенка за три роки при владі

Найбільшим досягненням президента Петра Порошенка за три роки при владі є безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.

Як свідчать результати опитування експертів, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, так вважає 50 із 65 опитаних експертів.

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У той же час 19 експертів серед досягнень назвали продовження санкцій проти Росії та збереження антиросійської коаліції, 12 - посилення обороноздатності та продовження реформ ЗСУ, 10 - відносну стабілізацію політичної ситуації, недопущення гострої політичної кризи, відсутність позачергових виборів ВР, ще 10 - стабілізацію ситуації на фронті, відсутність повномасштабних військових дій.

Опитування «Третій рік президента Петра Порошенка» було проведене у період 17-23 травня 2017. Усього було опитано 65 експертів.