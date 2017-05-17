Порошенко про безвіз: Україна востаннє прощається з радянською та російською імперіями

Сьогодні для України особливий день, коли вона остаточно прощається з російською та радянською імперіями. Про це президент України заявив після церемонії підписання безвізового режиму для України.

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"Це абсолютно історичний день для моєї 45-мільйонної нації. І я абсолютно впевнений в тому, що це так само історичний день для Європейського Союзу. Україна повертається до європейської родини. Україна прощається востаннє з радянською та російською імперіями. Україна переповнена рішучості продовжувати процес реформування країни. Тільки заради безвізу ми виконали 144 реформи, і ми готові продовжувати цей процес", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 травня, у Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом.

Документ був підписаний у Страсбурзі президентом Європарламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

11 травня Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Євросоюзу.