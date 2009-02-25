Ющенко натякає, що Кравчука витягли з нафталіну, аби під танки кинути

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає некоректним використовувати політиків попереднього покоління у власній виборчій кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв`ю для Associated Press, коментуючи заяву першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА щодо необхідності відставки чинного глави держави.

«З минулого буде витягнуто дуже багато «героїв», які будуть покликані працювати на виборчу кампанію. Я абсолютно переконаний в тому, що з нафталіну не треба діставати тих політиків, які прожили свій історичний час», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що «ті політики, які використовують Леоніда Макаровича як рупор, роблять дуже погану послугу, коли під танки кидають стариків».

На його переконання, необхідно розуміти, що 2009 рік складний економічно і політично, оскільки «вибори Президента України є знаковим моментом у виборі нації».

«Політик, який дбає про цю країну, а не дбає про президентські вибори, повинен бути жорсткий, професійний, не популістський і робити правильну справу. Важко таку політику робити, але це моє кредо. Я виходжу з того, що ми повинні у 2009 році проводити політику здорового глузду, а не піар-кампанію. У першу чергу це стосується уряду, парламенту і самого Президента», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також Президент висловив переконання, що ніхто не захоче повернутися до того стану, в якому була Україна і українська економіка, зокрема, за часів президентства Л.КРАВЧУКА.

«З пам`яті тих людей, які жили в 1990-х роках, нехай вони забули Леоніда Макаровича, але того, що таке «кравчучка», вони ніколи не забудуть, бо це символ бідності був, символ нашого занепаду, перш за все соціального. Хай цей час не повертається», - сказав В.ЮЩЕНКО.